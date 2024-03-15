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Житель Физули: Мне трудно выразить свои чувства словами

Житель Физули: Мне трудно выразить свои чувства словами "Возвращаюсь на родину спустя 30 лет, поэтому мне трудно выразить свои чувства словами".
Внутренняя политика
15 марта 2024 г. 07:34
Житель Физули: Мне трудно выразить свои чувства словами

"Возвращаюсь на родину спустя 30 лет, поэтому мне трудно выразить свои чувства словами".

Об этом сказал корреспонденту Report житель Физулинского района Тофиг Магеррамов перед отъездом очередной группы переселенцев из Гарадагского района Баку.

"Пришел конец 30-летней тоске по родному дому. Сегодня я возвращаюсь в Физули. Да упокоит Всевышний души шехидов, ниспошлет крепкого здоровья гази, которые пролили кровь во имя освобождения азербайджанских земель от оккупации", - отметил он.

Напомним, что сегодня в Физули из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку отправился очередной миграционный караван.

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