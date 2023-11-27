Житель Физули: Я покинул родной край еще младенцем, а сегодня в возрасте 31 лет возвращаюсь

"Я покинул родной край еще младенцем, а сегодня в возрасте 31 лет возвращаюсь".
Об этом сообщил Report житель Физули Субхан Аббасов.
"Хочу выразить благодарность Верховному главнокомандующему, подарившему нам эту радость, преклоняю голову перед гази и шехидами", - подчеркнул он.
Отметим, что очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Физулинского района отправилась в родные края из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку. На данном этапе переселяется еще 25 семей (106 человек). Все они будут размещены в недавно построенных в городе Физули домах.
Таким образом, в городе Физули обеспечено постоянное проживание 308 семьи из 1 106 человек.