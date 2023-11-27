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Житель Физули: Я покинул родной край еще младенцем, а сегодня в возрасте 31 лет возвращаюсь

Житель Физули: Я покинул родной край еще младенцем, а сегодня в возрасте 31 лет возвращаюсь "Я еще младенцем покинул Физули, а сейчас в возрасте 31 лет возвращаюсь на родину".
Внутренняя политика
27 ноября 2023 г. 07:18
Житель Физули: Я покинул родной край еще младенцем, а сегодня в возрасте 31 лет возвращаюсь

"Я покинул родной край еще младенцем, а сегодня в возрасте 31 лет возвращаюсь".

Об этом сообщил Report житель Физули Субхан Аббасов.

"Хочу выразить благодарность Верховному главнокомандующему, подарившему нам эту радость, преклоняю голову перед гази и шехидами", - подчеркнул он.

Отметим, что очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Физулинского района отправилась в родные края из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку. На данном этапе переселяется еще 25 семей (106 человек). Все они будут размещены в недавно построенных в городе Физули домах.

Таким образом, в городе Физули обеспечено постоянное проживание 308 семьи из 1 106 человек.

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Версия на азербайджанском языке Füzuli sakini: “Rayonumuzdan çıxanda bələkdə idim, indi 31 yaşımda yurduma qayıdıram”

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