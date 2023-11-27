Житель Физули: Я покинул родной край еще младенцем, а сегодня в возрасте 31 лет возвращаюсь

Житель Физули: Я покинул родной край еще младенцем, а сегодня в возрасте 31 лет возвращаюсь

"Я еще младенцем покинул Физули, а сейчас в возрасте 31 лет возвращаюсь на родину".

https://static.report.az/photo/cbfb92c9-3f4d-3242-8781-b330d7ec74e1.jfif https://static.report.az/photo/cbfb92c9-3f4d-3242-8781-b330d7ec74e1.jfif