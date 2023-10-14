Житель Физули: 30 лет жил с тоской по родной земле

"30 лет жил с тоской по родной земле, где родился".

"30 лет жил с тоской по родной земле, где родился".

Об этом сообщил Report житель Физули Орхан Мирзоев, который сегодня возвращается в родные края в рамках переселения бывших вынужденных переселенцев.

"Я буду там жить, построив жизнь с начала", - подчеркнул он.

О.Мирзоев также поблагодарил президента Ильхама Алиева и всех героических сынов Родины, пожелал упокоения душ шехидов, благодаря которым азербайджанские земли были освобождены от оккупации.

Напомним, что сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Физулинского района отправилась в родные края из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

На данном этапе в Физули переселяется еще 28 семей (117 человек).

Все они будут размещены в недавно построенных в городе домах.