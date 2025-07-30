Житель Джебраила: Я с нетерпением ждал дня, когда вернусь на родную землю

Я с нетерпением ждал дня, когда вернусь на родную землю.

Я с нетерпением ждал дня, когда вернусь на родную землю.

Об этом в интервью Report заявил Хагани Агаев — один из бывших вынужденных переселенцев, возвращающихся сегодня в город Джебраил.

Хагани Агаев выразил благодарность всем, кто причастен к этому радостному событию:

"Я благодарен нашему Президенту и Армии за то, что подарили нам эту радость. Пусть Всевышний упокоит души наших шехидов, а также хранит наших ветеранов. Именно благодаря их самоотверженности мы сегодня можем вернуться на эту землю", — добавил он.