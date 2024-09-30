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Житель Джебраила: Верю, что и мы окажем вклад в развитие нашего района

Житель Джебраила: Верю, что и мы окажем вклад в развитие нашего района Когда мы были вынуждены покинуть Джебраил, я был совсем маленьким. Долгие годы мы жили в вагонах и зданиях школ. Мой брат Чингиз Муса оглу Гасымов – первый шехид из Джебраила. Первым делом я посещу его могилу.
Внутренняя политика
30 сентября 2024 г. 07:23
Житель Джебраила: Верю, что и мы окажем вклад в развитие нашего района

Когда мы были вынуждены покинуть Джебраил, я был совсем маленьким. Долгие годы мы жили в вагонах и зданиях школ. Мой брат Чингиз Муса оглу Гасымов – первый шехид из Джебраила. Первым делом я посещу его могилу.

Как сообщает Report, об этом сказал бывший вынужденный переселенец Гюндюз Гасымлы, возвращающийся сегодня в родной город.

"Я верю, что когда мы вернемся, внесем вклад в развитие нашего района. Я очень рад, что мы возвращаемся на родную землю. Да упокоит Всевышний души наших шехидов и дарует здоровья гази. Мы благодарны президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за созданные для нас условия", - подчеркнул он.

Напомним, что сегодня в Джебраил из Баку выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

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Версия на азербайджанском языке Cəbrayıl şəhər sakini: İnanıram ki, rayonumuzun inkişafında bizim də rolumuz olacaq

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