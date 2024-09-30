Житель Джебраила: Верю, что и мы окажем вклад в развитие нашего района

Когда мы были вынуждены покинуть Джебраил, я был совсем маленьким. Долгие годы мы жили в вагонах и зданиях школ. Мой брат Чингиз Муса оглу Гасымов – первый шехид из Джебраила. Первым делом я посещу его могилу.

Когда мы были вынуждены покинуть Джебраил, я был совсем маленьким. Долгие годы мы жили в вагонах и зданиях школ. Мой брат Чингиз Муса оглу Гасымов – первый шехид из Джебраила. Первым делом я посещу его могилу.

Как сообщает Report , об этом сказал бывший вынужденный переселенец Гюндюз Гасымлы, возвращающийся сегодня в родной город.

"Я верю, что когда мы вернемся, внесем вклад в развитие нашего района. Я очень рад, что мы возвращаемся на родную землю. Да упокоит Всевышний души наших шехидов и дарует здоровья гази. Мы благодарны президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за созданные для нас условия", - подчеркнул он.

Напомним, что сегодня в Джебраил из Баку выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.