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Житель Джебраила: Вернуться на родину - это невероятно прекрасное чувство

Житель Джебраила: Вернуться на родину - это невероятно прекрасное чувство Тридцать два года назад я был вынужден покинуть родной город Джебраил. Вернуться на родину - это невероятно прекрасное чувство.
Внутренняя политика
25 декабря 2024 г. 07:35
Житель Джебраила: Вернуться на родину - это невероятно прекрасное чувство

Тридцать два года назад я был вынужден покинуть родной город Джебраил. Вернуться на родину - это невероятно прекрасное чувство.

Как передает Report, об этом сказал журналистам бывший вынужденный переселенец Амиль Алиев.

Он признался, что ему трудно выразить свои эмоции словами:

"Я не могу передать эти чувства словами. Хочу выразить благодарность нашему Верховному главнокомандующему, президенту Ильхаму Алиеву. Спасибо ему за то, что он подарил нам этот день".

"Я горжусь тем, что у нас есть доблестная армия. Пусть Аллах помилует всех наших шехидов, дарует здоровья нашим ветеранам. Я преклоняюсь перед всеми матерями шехидов", - добавил А.Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Cəbrayıl sakini: Yurda qayıtmaq çox gözəl hissdir

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