Житель Джебраила: Вернуться на родину - это невероятно прекрасное чувство

Тридцать два года назад я был вынужден покинуть родной город Джебраил. Вернуться на родину - это невероятно прекрасное чувство.
Как передает Report, об этом сказал журналистам бывший вынужденный переселенец Амиль Алиев.
Он признался, что ему трудно выразить свои эмоции словами:
"Я не могу передать эти чувства словами. Хочу выразить благодарность нашему Верховному главнокомандующему, президенту Ильхаму Алиеву. Спасибо ему за то, что он подарил нам этот день".
"Я горжусь тем, что у нас есть доблестная армия. Пусть Аллах помилует всех наших шехидов, дарует здоровья нашим ветеранам. Я преклоняюсь перед всеми матерями шехидов", - добавил А.Алиев.