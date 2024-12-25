Житель Джебраила: Вернуться на родину - это невероятно прекрасное чувство

Тридцать два года назад я был вынужден покинуть родной город Джебраил. Вернуться на родину - это невероятно прекрасное чувство.

Тридцать два года назад я был вынужден покинуть родной город Джебраил. Вернуться на родину - это невероятно прекрасное чувство.

Как передает Report, об этом сказал журналистам бывший вынужденный переселенец Амиль Алиев.

Он признался, что ему трудно выразить свои эмоции словами:

"Я не могу передать эти чувства словами. Хочу выразить благодарность нашему Верховному главнокомандующему, президенту Ильхаму Алиеву. Спасибо ему за то, что он подарил нам этот день".

"Я горжусь тем, что у нас есть доблестная армия. Пусть Аллах помилует всех наших шехидов, дарует здоровья нашим ветеранам. Я преклоняюсь перед всеми матерями шехидов", - добавил А.Алиев.