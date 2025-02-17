Жительница Джебраила: В преддверии возвращения к родному очагу меня переполняют непередаваемые чувства

Мне было полтора года, когда я покинула Джебраил, сейчас мне 33. В преддверии возвращения к родному очагу меня переполняют непередаваемые чувства.

Мне было полтора года, когда я покинула Джебраил, сейчас мне 33. В преддверии возвращения к родному очагу меня переполняют непередаваемые чувства.

Как передает Report , об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Рахмина Рустамли.

Она выразила признательность президенту Ильхаму Алиеву за созданные условия, а также поблагодарила азербайджанскую армию за освобождение оккупированных территорий, пожелала упокоения душ шехидов.

"Выражаю свою благодарность Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, который дал нам возможность вернуться на родную землю. Да упокоит Всевышний души шехидов, павших за освобождение наших земель, и дарует исцеления гази", - добавила Р.Рустамли.

Напомним, что в заново отстраиваемый Джебраил сегодня выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.