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Житель Джебраила: Тяжелые дни остались позади, мы возвращаемся домой

Житель Джебраила: Тяжелые дни остались позади, мы возвращаемся домой На родную землю, которую покинул в 12 лет, сегодня я возвращаюсь с четырьмя детьми.
Внутренняя политика
18 января 2025 г. 08:14
Житель Джебраила: Тяжелые дни остались позади, мы возвращаемся домой

На родную землю, которую покинул в 12 лет, сегодня я возвращаюсь с четырьмя детьми.

Как сообщает Report, об этом сказал бывший вынужденный переселенец Рамин Эйвазов, возвращающийся в Джебраил.

Он отметил, что более 30 лет жил как переселенец в Сумгайыте.

"Когда наша семья была вынуждена покинуть Джебраил, я учился в пятом классе. Мы пережили очень тяжелые дни. Слава Богу, они остались в прошлом. Сегодня мы возвращаемся на родную землю.

Мы благодарны нашему президенту, Верховному главнокомандующему, победоносной азербайджанской армии за то, что они вернули наши земли. Да упокоит Аллах души шехидов и дарует здоровья нашим гази", - добавил Р.Эйвазов.

Напомним, что сегодня в Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

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Версия на азербайджанском языке Cəbrayıl sakini: Ağrılı-acılı günlər keçmişdə qaldı

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