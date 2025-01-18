Житель Джебраила: Тяжелые дни остались позади, мы возвращаемся домой

На родную землю, которую покинул в 12 лет, сегодня я возвращаюсь с четырьмя детьми.

На родную землю, которую покинул в 12 лет, сегодня я возвращаюсь с четырьмя детьми.

Как сообщает Report , об этом сказал бывший вынужденный переселенец Рамин Эйвазов, возвращающийся в Джебраил.

Он отметил, что более 30 лет жил как переселенец в Сумгайыте.

"Когда наша семья была вынуждена покинуть Джебраил, я учился в пятом классе. Мы пережили очень тяжелые дни. Слава Богу, они остались в прошлом. Сегодня мы возвращаемся на родную землю.

Мы благодарны нашему президенту, Верховному главнокомандующему, победоносной азербайджанской армии за то, что они вернули наши земли. Да упокоит Аллах души шехидов и дарует здоровья нашим гази", - добавил Р.Эйвазов.

Напомним, что сегодня в Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.