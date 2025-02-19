Житель Джебраила: Тридцать два года спустя мы наконец возвращаемся на родину

Тридцать два года спустя мы наконец возвращаемся на родину.

Тридцать два года спустя мы наконец возвращаемся на родину.

Как передает Report , об этом заявил житель Джебраила, бывший вынужденный переселенец Рамиз Теймуров.

Он отметил, что первым делом, добравшись до Джебраила, посетит могилы своих родных:

"Там захоронены мои бабушка и дедушка. Мы поедем почтить их память. Я пенсионер, и оставшуюся часть своей жизни проведу там".

"Сначала я посещу святые места, а затем отправлюсь в свою деревню. Слава нашему Верховному главнокомандующему! Под его руководством наша армия освободила земли от оккупации. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, да дарует здоровье гази", - добавил Р. Теймуров.