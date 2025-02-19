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Житель Джебраила: Тридцать два года спустя мы наконец возвращаемся на родину

Житель Джебраила: Тридцать два года спустя мы наконец возвращаемся на родину Тридцать два года спустя мы наконец возвращаемся на родину.
Внутренняя политика
19 февраля 2025 г. 07:24
Житель Джебраила: Тридцать два года спустя мы наконец возвращаемся на родину

Тридцать два года спустя мы наконец возвращаемся на родину.

Как передает Report, об этом заявил житель Джебраила, бывший вынужденный переселенец Рамиз Теймуров.

Он отметил, что первым делом, добравшись до Джебраила, посетит могилы своих родных:

"Там захоронены мои бабушка и дедушка. Мы поедем почтить их память. Я пенсионер, и оставшуюся часть своей жизни проведу там".

"Сначала я посещу святые места, а затем отправлюсь в свою деревню. Слава нашему Верховному главнокомандующему! Под его руководством наша армия освободила земли от оккупации. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, да дарует здоровье гази", - добавил Р. Теймуров.

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün: Otuz iki ildən sonra nəhayət ki, yurdumuza qayıdırıq

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