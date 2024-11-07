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Житель Джебраила: Азербайджан всегда был в центре внимания империалистических сил

Житель Джебраила: Азербайджан всегда был в центре внимания империалистических сил Азербайджан всегда был в центре внимания империалистических сил.
Внутренняя политика
7 ноября 2024 г. 08:20
Житель Джебраила: Азербайджан всегда был в центре внимания империалистических сил

Азербайджан всегда был в центре внимания империалистических сил.

Как передает Report, таким мнением с журналистами поделился возвращающийся в родной край житель Джебраила Видади Гумбатов.

Он сравнил страну с большим кораблем, который плывет по неспокойным водам.

"Пассажиры этого судна чувствуют себя в безопасности, потому что управление кораблем в надежных руках. Да ниспошлет Всевышний долгих лет жизни нашему президенту, упокоит души наших шехидов и дарует здоровья гази. Благодаря им мы вернули наши земли", - отметил В.Гумбатов.

Напомним, что сегодня в Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

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Версия на азербайджанском языке Cəbrayıl sakini: Azərbaycan hər zaman imperialist güclərin maraq dairəsində olub

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