Житель Джебраила: Азербайджан всегда был в центре внимания империалистических сил

Азербайджан всегда был в центре внимания империалистических сил.
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Он сравнил страну с большим кораблем, который плывет по неспокойным водам.
"Пассажиры этого судна чувствуют себя в безопасности, потому что управление кораблем в надежных руках. Да ниспошлет Всевышний долгих лет жизни нашему президенту, упокоит души наших шехидов и дарует здоровья гази. Благодаря им мы вернули наши земли", - отметил В.Гумбатов.
Напомним, что сегодня в Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.