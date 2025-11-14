Житель Агалы: Я благодарен нашему президенту и нашему народу за то, что они подарили нам этот день

Житель села Агалы Зангиланского района, бывший вынужденный переселенец Али Заманлы заявил, что благодарен президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана за возможность вернуться на родные земли.

Как передает Report, он отметил:

"Слава Богу, что возвращаюсь в свое село. Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует здоровья ветеранам. Пусть оберегает наше государство и наш народ за то, что подарили нам этот день. Моей радости нет предела, ведь я возвращаюсь на свою землю, в свой родной край.

Мы возвращаемся в Агалы вместе с супругой. Государство предоставило нам дом в нашем селе. Слава Богу, что нам было суждено пережить этот день", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня в село Агалы Зангиланского района были переселены 41 семья - 110 человек.