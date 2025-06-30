Жестокость против азербайджанцев в Екатеринбурге является беспрецедентным тяжким преступлением

Жестокость против азербайджанцев в Екатеринбурге является беспрецедентным тяжким преступлением

Жестокость, совершенная против азербайджанцев в городе Екатеринбурге, является беспрецедентным тяжким преступлением.

Об этом в своем комментарии Report заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Рагимзаде.

По его словам, нападения на дома азербайджанцев в Екатеринбурге, убийства невинных людей и их жестокое избиение являются проявлением политики русского шовинизма.

"Случившееся насилие — не единственный случай провокаций против азербайджанцев на территории России за последнее время. До сих пор не дана официальная оценка инциденту с обстрелом азербайджанского гражданского самолета в декабре 2024 года, виновные не установлены и не понесли наказания. Молчание и бездействие российских правоохранительных органов по этому делу лишь усиливают общественное недовольство", - сказал Рагимзаде.

Депутат отметил, что в политике России все заметнее проявляются нетерпимость, дискриминация и исламофобия в отношении других народов, особенно мусульманских и тюркских.

"Некоторые мировые державы периодически своими действиями демонстрируют неспособность смириться с независимой политикой Азербайджана. Попытки давления на нашу страну — часть этих действий. Убийство в Екатеринбурге стало очередным проявлением этого давления. Насилие и незаконные задержания, осуществляемые российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев, полностью противоречат международному праву. Это уже не добрососедство и не партнерство, а откровенное лицемерие. Некоторое время назад была совершена кибератака на информационные ресурсы Азербайджана, и за ней также стояла Россия. Россия порой демонстрирует свою позицию по отношению к нашей стране в форме "скрыто для себя, очевидно для других". Достаточно вспомнить 30 лет оккупации", - подчеркнул законодатель.

Рагимзаде отметил, что в России традиционно преобладали шовинистические настроения в отношении других народов, а дискриминация превратилась в широко распространенную практику.

"Очевидно, начат этап открытого давления на мусульманские народы и мусульман, проживающих или прибывающих в Россию. Это свидетельствует о растущей исламофобии в стране. В российской национальной политике усиливаются нетерпимость, дискриминация и враждебность по отношению к другим народам. Потерпев неудачу в войне с Украиной, Россия переключилась на поиск внутренних и внешних врагов среди представителей других наций. Шовинистические и откровенно антиазербайджанские высказывания таких фигур, как Соловьев — рупора кремлевской пропаганды, ясно демонстрируют, что этот процесс направляется и поддерживается на самом высоком уровне", - сказал Рагимзаде.

Член Милли Меджлиса отметил, что если сегодня Россия проводит столь жестокую политику даже в отношении братского украинского народа, с которым ее связывают общий язык и религия — стирает с лица земли города и села, совершает геноцид в Буче, применяет самое разрушительное оружие против гражданского населения, — то еще более жесткое обращение с другими народами не вызывает удивления.

"Шовинистическая и дискриминационная политика, проводимая в России в отношении азербайджанцев, узбеков, кыргызов, туркмен и представителей других национальностей, носит уже системный характер. Понятие "этнопреступность", изобретенное российскими правоохранительными органами и активно используемое, направлено на то, чтобы создать псевдоправовую основу для представления других народов как заведомо преступных", - сказал депутат.

Рагимзаде заявил, что события в Екатеринбурге были спланированным и целенаправленным преступлением: "Виновные в насилии и пытках в отношении азербайджанцев, в жестоком убийстве наших соотечественников и причинении телесных повреждений различной степени должны быть немедленно привлечены к ответственности. Политика, проводимая Россией, ведет к конфронтации и подрыву доверия".

Отметим, что утром 27 июня Федеральная служба безопасности России провела рейд в домах азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе операции были убиты двое граждан Азербайджана, несколько человек задержаны. Погибшие являются братьями известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

28 июня Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с официальным заявлением в связи с действиями ФСБ России против азербайджанцев в Екатеринбурге. Кроме того, в МИД Азербайджана был вызван временный поверенный в делах России.