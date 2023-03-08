О нас

Женщины Нахчывана принимают активное участие в социально-экономической и общественной жизни АР

Женщины Нахчывана принимают активное участие в социально-экономической и общественной жизни АР Женщины в Нахчыванской Автономной Республике, как и во всех других уголках нашей страны, принимают активное участие в государственном строительстве, правоохранительной деятельности, сфере науки, здравоохранения, образования, культуры, спорта, сельского хо
Внутренняя политика
8 марта 2023 г. 04:08
Женщины Нахчывана принимают активное участие в социально-экономической и общественной жизни АР

Женщины в Нахчыванской Автономной Республике, как и во всех других уголках нашей страны, принимают активное участие в государственном строительстве, правоохранительной деятельности, сфере науки, здравоохранения, образования, культуры, спорта, сельского хозяйства и других областях.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, это обстоятельство также подтверждают статистические данные. Так, 50,05 процента от общего числа населения автономной республики, составляют женщины, кроме того 33 процентов заняты активной трудовой деятельностью.

Женщины составляют 70,13% работающих в сфере образования, 82,05% работающих в сфере здравоохранения и социальных услуг, 61,37% работающих в сфере отдыха, развлечений и искусства. Также 24,1 процента государственных служащих являются представительницами слабого пола.

В настоящее время 24,44% депутатов Верховного меджлиса Нахчыванской АР составляют женщины, помимо этого один из семи депутатов, избранных в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана от автономной республики, является женщиной.

В автономной республике достаточно женщин, работающих на высоких постах, включая председателя Верховного суда, омбудсмена, главы исполнительной власти, министра, председателя комитета, а также их заместителей. При этом спортом профессионально занимаются более 8 тысяч женщин, что составляет 26 процентов от общего числа занимающихся спортом.

Женщины Нахчывана своей научной деятельностью вносят важный вклад в азербайджанскую науку, получая ученые степени профессор, доктор наук, доцент, доктор философии. Так, в автономной республике один профессор, шесть докторов наук, более 60 доцентов, более 100 докторов философских наук являются женщинами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda qadınlar sosial-iqtisadı, mədəni, ictimai həyatda fəal iştirak edirlər

Самое важное

Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
7 марта 2023 г. 20:28
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
7 марта 2023 г. 20:21
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
7 марта 2023 г. 16:10
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
6 марта 2023 г. 13:21
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
6 марта 2023 г. 10:30
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
5 марта 2023 г. 15:21
Умайра Тагиева назначена заместителем министра, Фирдовси Алиев освобожден от должности
Умайра Тагиева назначена заместителем министра, Фирдовси Алиев освобожден от должности
4 марта 2023 г. 16:37
В Азербайджане продажа квартир без купчей может быть запрещена законом
В Азербайджане продажа квартир без "купчей" может быть запрещена законом
3 марта 2023 г. 15:22
Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов
Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов
3 марта 2023 г. 14:34
Община Западного Азербайджана призывает ПАСЕ начать мониторинг прав азербайджанцев, изгнанных из Армении
Община Западного Азербайджана призывает ПАСЕ начать мониторинг прав азербайджанцев, изгнанных из Армении
3 марта 2023 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi