Женщины Нахчывана принимают активное участие в социально-экономической и общественной жизни АР

Женщины в Нахчыванской Автономной Республике, как и во всех других уголках нашей страны, принимают активное участие в государственном строительстве, правоохранительной деятельности, сфере науки, здравоохранения, образования, культуры, спорта, сельского хо

Женщины в Нахчыванской Автономной Республике, как и во всех других уголках нашей страны, принимают активное участие в государственном строительстве, правоохранительной деятельности, сфере науки, здравоохранения, образования, культуры, спорта, сельского хозяйства и других областях.

Как сообщает нахчыванское бюро Report , это обстоятельство также подтверждают статистические данные. Так, 50,05 процента от общего числа населения автономной республики, составляют женщины, кроме того 33 процентов заняты активной трудовой деятельностью.

Женщины составляют 70,13% работающих в сфере образования, 82,05% работающих в сфере здравоохранения и социальных услуг, 61,37% работающих в сфере отдыха, развлечений и искусства. Также 24,1 процента государственных служащих являются представительницами слабого пола.

В настоящее время 24,44% депутатов Верховного меджлиса Нахчыванской АР составляют женщины, помимо этого один из семи депутатов, избранных в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана от автономной республики, является женщиной.

В автономной республике достаточно женщин, работающих на высоких постах, включая председателя Верховного суда, омбудсмена, главы исполнительной власти, министра, председателя комитета, а также их заместителей. При этом спортом профессионально занимаются более 8 тысяч женщин, что составляет 26 процентов от общего числа занимающихся спортом.

Женщины Нахчывана своей научной деятельностью вносят важный вклад в азербайджанскую науку, получая ученые степени профессор, доктор наук, доцент, доктор философии. Так, в автономной республике один профессор, шесть докторов наук, более 60 доцентов, более 100 докторов философских наук являются женщинами.