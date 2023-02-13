Жительница Хатая: После трех дней пребывания в палатке нас эвакуировали в Азербайджан

Гражданка Турции азербайджанка Фарида Аксой рассказала, как ей и ее семье удалось спастись после разрушительного землетрясения, и после трех дней пребывания в палатках их эвакуировали в Азербайджан.

Гражданка Турции азербайджанка Фарида Аксой рассказала, как ей и ее семье удалось спастись после разрушительного землетрясения, и после трех дней пребывания в палатках их эвакуировали в Азербайджан.

Как заявила корреспонденту Report Фарида Аксой, она родом из Азербайджана, но уже около 5 лет проживала с семьей в Турции, в городе Хатай.

"Когда произошло землетрясение, мы были в шоке. Дома кроме меня были муж, маленький сын и свекровь. Сначала мы думали, что это ненадолго, как и предыдущий толчок. Но в этот раз толчок был сильный. Наши дома пришли в негодность. К счастью, нам удалось спастись. У нас все осталось дома, мы выбежали босиком", сказала она.

Ф.Аксой отметила, что 10 февраля их эвакуировали в Азербайджан после трех дней пребывания в палатке:

"Сейчас я остаюсь у своего отца. Я приехала в спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева, попросила дать нам одежду. Когда нас эвакуировали, мой муж дал мне обручальное кольцо, чтобы я продала его, если возникнут трудности".