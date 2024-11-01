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Жена шехида: Я 32 года ждала весточки от своего мужа

Жена шехида: Я 32 года ждала весточки от своего мужа Натаван Бабаева - жена шехида Алекбера Бабаева, пропавшего без вести в ходе Первой Карабахской войны, 32 года ждала возвращения мужа.
Внутренняя политика
1 ноября 2024 г. 11:51
Жена шехида: Я 32 года ждала весточки от своего мужа

Натаван Бабаева - жена шехида Алекбера Бабаева, пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны, 32 года ждала возвращения мужа.

Как сообщает Report, все эти годы семья Алекбера Бабаева жила надеждой, что он жив и когда-нибудь вернется домой.

"До того дня, когда нашли останки моего мужа, я каждый день просыпалась с надеждой, что он вернется. Все это время мы жили с мыслями о том, что однажды такое произойдет, я и дети надеялись, что он когда-нибудь вернется. Теперь у него хотя бы будет могила, на которую мы сможем приходить", - сказала Бабаева.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid yoldaşı: 32 il hər gün onun xəbərini gözləmişəm

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