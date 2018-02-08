Желающие наблюдать за ходом президентских выборов в Азербайджане должны подать документы в ЦИК до 1 апреля

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Желающие принять участие в наблюдении за ходом внеочередных президентских выборов, назначенных на 11 апреля, должны подать свои документы в Центральную избирательную комиссию Азербайджана до 1 апреля.

Как сообщает Report, согласно Календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных президентских выборов в Азербайджане, заявления для наблюдения за ходом президентских выборов на всех участках должны быть поданы в ЦИК за 10 дней до начала выборов, то есть 1 апреля.

За ходом выборов могут наблюдать обладающие активным избирательным правом граждане Азербайджана (по своей инициативе, по инициативе зарегистрированных кандидатов, политических партий, блоков политических партий, НПО, функционирующих в области выборов), а также международные (зарубежные) наблюдатели (прибыв по приглашению, направленному в установленном законом порядке, и пройдя регистрацию в ЦИК).

Срок подачи обращения в ЦИК для получения специального разрешения с целью наблюдения за ходом заседаний избирательных комиссий истекает 1 апреля.

Срок подачи заявления для наблюдения на окружных избирательных участках истекает 6 апреля.

Напомним, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об "Объявлении внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики". ЦИК поручено назначить внеочередные президентские выборы на 11 апреля 2018 года и провести их в порядке, определенном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.