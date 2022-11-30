Жаля Тебризли: Осушение озера Урмия - проявление дискриминации в отношении азербайджанцев

Осушение озера Урмия является проявлением дискриминации в отношении азербайджанцев.

Осушение озера Урмия является проявлением дискриминации в отношении азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, посвященном проблеме осушения озера Урмия, заявила правозащитник иранских азербайджанцев, председатель Комитета по правам человека "Эрк", исследователь Жаля Тебризли, родившаяся в Тебризе и проживающая в настоящее время во Франции.

Тебризли отметила, что осушение озера Урмия вредит всем, добавив, что ООН и ЮНЕСКО выделяли средства для борьбы с этой проблемой.

"Иран растратил эти средства, не направив их на решение проблемы с озером. Осушение озера Урмия - это дискриминация в отношении азербайджанцев. В Иране нет лиц, ответственных за борьбу с этой проблемой. На сегодняшний день высохло уже 95% площади озера, что стало причиной распространения ряда болезней на территории вокруг озера, что опасно для проживающих здесь людей. Около озера Урмия проживает 14 млн человек, которых необходимо переселять оттуда", - сказала председатель Комитета по правам человека "Эрк".