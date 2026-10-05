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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Жаля Алиева награждена орденом "Шохрат"

    Внутренняя политика
    • 05 октября, 2026
    • 10:38
    Жаля Алиева награждена орденом Шохрат

    Жаля Фазиль гызы Алиева награждена орденом "Шохрат".

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Она удостоена этой награды за плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.

    Отметим, что сегодня депутату Милли Меджлиса Жале Алиевой исполняется 60 лет.

    Орден Шохрат Ильхам Алиев Жаля Алиева
    Jalə Əliyeva "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib
    Jala Aliyeva awarded Shohrat Order
    MiniBoss
    MiniBoss

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