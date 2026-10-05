Жаля Алиева награждена орденом "Шохрат"
Внутренняя политика
- 05 октября, 2026
- 10:38
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Жаля Фазиль гызы Алиева награждена орденом "Шохрат".
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Она удостоена этой награды за плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.
Отметим, что сегодня депутату Милли Меджлиса Жале Алиевой исполняется 60 лет.
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