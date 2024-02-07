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Жакип Асанов: На избирательном участке наблюдается спокойная атмосфера и праздничное настроение 

Жакип Асанов: На избирательном участке наблюдается спокойная атмосфера и праздничное настроение  Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана провела большую работу, благодаря которой стало возможной успешная организация президентских выборов.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 08:51
Жакип Асанов: На избирательном участке наблюдается спокойная атмосфера и праздничное настроение 

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана провела большую работу, благодаря которой стало возможной успешная организация президентских выборов.

Как сообщает Report, об этом глава миссии Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ Жакип Асанов сказал журналистам.

"До открытия данного участка мы осмотрели урны и убедились, что они запечатаны. Мы посмотрели кабинки для голосования и в целом как организована работа на участке, а также поговорили с председателем участковой комиссии", - сказал он.

Ж. Асанов подчеркнул, что после начала голосования среди избирателей наблюдается спокойная атмосфера и праздничное настроение.

"Мы приехали намного раньше открытия участка, но уже были свидетелями того, как здесь собралось много людей и ждали открытия избирательного участка", - добавил он.

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Версия на английском языке Zhakip Asanov: Calm atmosphere and festive mood at polling station in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Jakip Asanov: Məntəqədə sakit mühit, bayram əhvali-ruhiyyəsi hökm sürür

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