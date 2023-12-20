О нас

Зейнал Нагдалиев: Важно обеспечить проведение президентских выборов без нарушений

Зейнал Нагдалиев: Важно обеспечить проведение президентских выборов без нарушений Помощник президента Азербайджана Зейнал Нагдалиев подчеркнул важность усилий по проведению предстоящих президентских выборов без каких-либо правонарушений.
Внутренняя политика
20 декабря 2023 г. 12:30
Зейнал Нагдалиев: Важно обеспечить проведение президентских выборов без нарушений

Помощник президента Азербайджана Зейнал Нагдалиев подчеркнул важность усилий по проведению предстоящих президентских выборов без каких-либо правонарушений.

Как сообщает Report, об этом Зейнал Нагдалиев сказал на совещании для председателей окружных избирательных комиссий в Центральной избирательной комиссии.

"Целью каждого из нас должно быть обеспечение проведения выборов без единого правонарушения. Впереди нас ждет напряженная работа. Мы должны сделать так, чтобы процесс выборов получил высокую оценку как в стране, так и на международном уровне", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Presidential aide: We all aim to ensure that presidential elections are held without violations
Версия на азербайджанском языке Zeynal Nağdəliyev: “Prezident seçkilərinin qanun pozuntusu olmadan keçirilməsini təmin etmək hər birimizin məqsədidir”

Самое читаемое

Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
15 декабря 2023 г. 13:59
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
18 декабря 2023 г. 09:43
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
19 декабря 2023 г. 14:45
В обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева
ФотоВ обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева
13 декабря 2023 г. 18:54
Назван объем средств, выделенных на операции в частных медучреждениях по ОМС
Назван объем средств, выделенных на операции в частных медучреждениях по ОМС
14 декабря 2023 г. 12:05
Сахиба Гафарова проинформировала своего марокканского коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией
ФотоСахиба Гафарова проинформировала своего марокканского коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией
14 декабря 2023 г. 21:47
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель
15 декабря 2023 г. 09:47
Полузащитник Манчестер Юнайтед переходит в немецкий клуб
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" переходит в немецкий клуб
16 декабря 2023 г. 01:35
Названы основные цели Руководства по дипломатическому протоколу
ФотоНазваны основные цели "Руководства по дипломатическому протоколу"
16 декабря 2023 г. 12:06
СМИ: В зале сената США сняли гей-порно
СМИ: В зале сената США сняли гей-порно
16 декабря 2023 г. 16:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi