Зейнал Нагдалиев: Важно обеспечить проведение президентских выборов без нарушений

Помощник президента Азербайджана Зейнал Нагдалиев подчеркнул важность усилий по проведению предстоящих президентских выборов без каких-либо правонарушений.

Помощник президента Азербайджана Зейнал Нагдалиев подчеркнул важность усилий по проведению предстоящих президентских выборов без каких-либо правонарушений.

Как сообщает Report, об этом Зейнал Нагдалиев сказал на совещании для председателей окружных избирательных комиссий в Центральной избирательной комиссии.

"Целью каждого из нас должно быть обеспечение проведения выборов без единого правонарушения. Впереди нас ждет напряженная работа. Мы должны сделать так, чтобы процесс выборов получил высокую оценку как в стране, так и на международном уровне", - сказал он.