Зейнал Нагдалиев: В связи с президентскими выборами перед органами исполнительной власти поставлены серьезные требования

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ “Во время проведения в Азербайджане выборов мы стараемся, чтобы работа была еще качественней. Международные наблюдатели дали окончательную оценку каждых выборов. В этом есть заслуга каждого”.

Как сообщает Report, об этом на совещании для председателей окружных избирательных комиссий заявил помощник президента Азербайджана по территориально-организационным вопросам, завотделом Зейнал Нагдалиев.

Он отметил, что в проведении выборов важную роль играет политическая воля президента Ильхама Алиева: “Президент поставил перед органами исполнительной власти серьезные требования. Ранее при проведении выборов результаты в каком-то пункте ликвидировались, создавались определенные проблемы. Сейчас это в прошлом. Основной вопрос для проведения выборов – политическая стабильность, которое обуславливает народ и единство его и власти. В Азербайджане не та среда, которая была 15 лет назад. Уже есть развитие”.

З.Нагдалиев отметил, что в избирательном процессе нужно следовать законодательству, не допускать подлог: “Проведение выборов в прозрачных условиях находится под контролем”.