Зейнал Нагдалиев: В шести освобожденных районах созданы еще восемь постоянных избирательных участков

Внеочередные парламентские выборы, которые пройдут 1 сентября 2024 года, станут вторым крупным событием этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации президента Зейнал Нагдалиев на совещании для руководителей окружных избирательных комиссий в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Он отметил, что основной задачей является обеспечение соответствия избирательного процесса требованиям законодательства.

"В связи с парламентскими выборами в шести освобожденных от оккупации районах созданы еще восемь постоянных избирательных участков. На сегодняшний день на освобожденные территории переселены 1997 семей. В целом на этих территориях будут функционировать 26 избирательных участков".