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Зейнал Нагдалиев: В шести освобожденных районах созданы еще восемь постоянных избирательных участков

Зейнал Нагдалиев: В шести освобожденных районах созданы еще восемь постоянных избирательных участков
Внутренняя политика
10 июля 2024 г. 12:07
Зейнал Нагдалиев: В шести освобожденных районах созданы еще восемь постоянных избирательных участков

Внеочередные парламентские выборы, которые пройдут 1 сентября 2024 года, станут вторым крупным событием этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации президента Зейнал Нагдалиев на совещании для руководителей окружных избирательных комиссий в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Он отметил, что основной задачей является обеспечение соответствия избирательного процесса требованиям законодательства.

"В связи с парламентскими выборами в шести освобожденных от оккупации районах созданы еще восемь постоянных избирательных участков. На сегодняшний день на освобожденные территории переселены 1997 семей. В целом на этих территориях будут функционировать 26 избирательных участков".

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Версия на азербайджанском языке Zeynal Nağdəliyev: Azad edilmiş daha altı rayonda səkkiz daimi seçki məntəqəsi yaradılıb

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