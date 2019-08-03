Здание Salaam Cinema Baku включено в список памятников архитектуры Азербайджана

В постановление Кабинета министров "Об утверждении классификации взятых под государственную охрану недвижимых памятников истории и культуры на территории Азербайджанской Республики по степени их значения" внесены изменения.

Как сообщает Report, решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, в раздел "Памятники архитектуры" "Списка недвижимых памятников истории и культуры местного значения" включены здания, расположенные по следующим адресам:

Молитвенный дом, улица С.Рустама, 10, 1913 года;

Мечеть, пересечение улиц Р.Рза (34) и Ази Асланов (85).

Министерству культуру совместно с соответствующими структурами поручено решить вопросы, вытекающие из этого решения.

Напомним, что известное как "Молоканский дом" историческое здание на улице Сулеймана Рустама, 10 в Баку является частной собственностью. В настоящее время в здании функционирует кинотеатр Salaam Cinema Baku. В начале мая из-за истечения срока договора владелец дома хотел выселить кинотеатр и отремонтировать здание. Однако сотрудники кинотеатра отказались покидать здание. Они утверждали, что владелец намеревается снести здание. Сотрудники Salaam Cinema Baku направили первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой обращение по данному вопросу. Первый вице-президент взяла вопрос под контроль.