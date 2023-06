Заявление организаций гражданского общества о пагубных последствиях металлургического завода, который планируется построить в Араздаяне

Организации гражданского общества ряда стран распространили заявление, в котором выражен протест против пагубных последствий для человечества и планеты металлургического завода, который планируется построить в Араздаяне, и возможной экологической катастрофы.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Как организации гражданского общества, мы, нижеподписавшиеся, выступаем с коллективным заявлением, выражая свое несогласие и глубокую озабоченность по поводу строительства крупного металлургического комбината. Этот армяно-американский металлургический комбинат, занимающий обширную площадь в 16500 кв. метров, с годовой производственной мощностью в 180 тыс. тонн предлагается построить в селе Араздаян (Ерасх), расположенном на границе между Арменией и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана. К сожалению, этот проект приведёт к новой экологической катастрофе, что вызывает нашу обеспокоенность и солидарность по этому поводу.

Создание этого крупного металлургического комбината является грубым нарушением международно признанных стандартов и принципов, в частности сформулированных в Конвенции Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо, 1991). Конвенция Эспо подтверждает, что экологические вопросы выходят за рамки национальных границ, и подчёркивает необходимость их обсуждения на международном уровне, когда в конкретных делах участвуют несколько государств. Строительство такого объекта на границе без получения согласия азербайджанской стороны является вопиющим нарушением Конвенции Эспо, в которой рассматривается оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Эту Конвенцию подписали и Азербайджан, и Армения. В соответствии с этим документом, требуется проведение тщательной оценки воздействия комбината на окружающую среду. Оценочный документ, связанный со строительством комбината, должен быть рассмотрен соответствующими азербайджанскими учреждениями, экоактивистами с учётом мнения соседствующих жителей Азербайджана, проживающих в непосредственной близости от региона.

Строительство такого комбината наносит вред людям, или планете, являясь "красной чертой" для гражданского общества, учитывая далеко идущие последствия и угрозу, которую он представляет для здоровья людей, окружающей среды и подлинной устойчивости.

Потенциальные последствия воздействия токсичных химических отходов металлургического комбината на местную экосистему весьма значительны. Это экологическое воздействие определённо повлияет на здоровье и безопасность людей, а также флору, фауну, почву, воздух и водные объекты.

Возможность сброса этих отходов в реку Араз вызывает тревогу и обеспокоенность по поводу судьбы диких животных, обитающих в реке, а также крупных фермерских хозяйств, полагающихся на воды Араза для орошения. Ущерб питьевому водоснабжению - это ущерб здоровью людей и безопасности воды, который может привести к распространению инфекционных заболеваний в приграничных сёлах. Потенциально это может создать серьёзный кризис общественного здравоохранения как в Азербайджане, так и в Армении.

В соответствии с политической декларацией заседания высокого уровня по вопросу о Всеобщем охвате услугами здравоохранения (ВОУЗ), в Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 октября 2019 года, отмечается, что здоровье является необходимым условием, итогом и показателем социальных, экономических и экологических аспектов устойчивого развития и реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Государства-члены ООН признали экологические детерминанты здоровья, которые включают чистый воздух, безопасную питьевую воду и санитарию. ООН признаёт чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду в качестве одного из основных прав человека. Однако, совершая эти экологические преступления, Армения грубо нарушает права человека населения региона и Азербайджана. Армения полностью нарушает вышеуказанную резолюцию, демонстрируя позицию, противоположную действиям по достижению Целей устойчивого развития ООН, в частности 3-ей (хорошее здоровье и благополучие), 6-ой (чистая вода и санитария), 13-ой (борьба с изменением климата) и 15-ой (сохранение экосистем суши) целям.

Более того, Орхусская конвенция играет жизненно важную роль в содействии доступу к информации, участию общественности и справедливости в вопросах охраны окружающей среды. Будучи страной, подписавшей эту конвенцию, Армения должна выполнять свои обязательства, обеспечивая доступ затронутых сообществ к информации о деятельности комбината, их эффективное участие в процессах принятия решений и возможности для обращения за защитой своих прав в случае нанесения вреда окружающей среде. Мы требуем от Армении создать благоприятные условия для организаций гражданского общества и местных общин, чтобы они могли активно участвовать в диалоге и процессах принятия решений, связанных со строительством крупного металлургического комбината.

Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН являются важнейшей основой для продвижения концепции ответственного поведения в предпринимательской деятельности, включая добывающую промышленность. Они подчёркивают необходимость соблюдения компаниями прав человека, предотвращения ими отрицательного воздействия на окружающую среду и взаимодействия с затронутыми сообществами на прозрачной и инклюзивной основе. Мы призываем все заинтересованные стороны, участвующие в строительстве Араздаянского металлургического комбината, согласовать свои действия в соответствии с этими принципами и включить их в свою производственную практику.

В свете этого мы призываем соответствующие международные организации, такие как Программа ООН по окружающей среде, Всемирная организация здравоохранения, Спецдокладчик ООН по окружающей среде и Спецдокладчик ООН по вредным веществам и правам человека, отреагировать на данную ситуацию и положить конец продолжающимся экологическим нарушениям со стороны Армении.

Мы также призываем США признать эти риски и прекратить поддержку строительства вышеупомянутого металлургического комбината в Араздаяне.

Кроме того, мы призываем организации гражданского общества Армении, особенно те, которые активно занимаются вопросами общественного здравоохранения и борьбы с туберкулёзом, предпринять немедленные действия и противодействовать созданию этого комбината. Строительство этого объекта, несомненно, окажет крайне отрицательное воздействие и на экологическую ситуацию в самой Армении.

Подписи:

1. Марьям Данеш, Университет Вашингтона и Ли, США

2. Самир Сах, консультант, TB Civil Society, Великобритания

3. Эзио Тавора душ Сантуш Фильо, REDE-TB, Бразилия

4. Рустамжон Умаров, экологический активист, аспирант университета Хиросимы, Япония

5. Хосе Мария ди Белло, Фонд GEP, Аргентина

6. Светлана Долту, НПО AFI, Республика Молдова

7. Ольга Клименко, CO TBPeopleUkraine, Украина

8. Инна Гаврилова, Alliance for Public Health (APH), Украина

9. Сергей Учаев, РНПО «Ишонч ва хайот», Узбекистан

10. Николоз Мирзашвили, Сеть TBPeople Sakartvelo, Грузия

11. Сок Чамреун Чоуб, Khmer HIV/AIDS NGO Alliance (KHANA), Камбоджа

12. Стивен Ангува Шиколи, Network of TB Champions, Кения

13. Коллинз М. Киньюру, Pamoja TB Group, Кения

14. Джозеф Килонзо, BISC, Кения

15. Эльчин Мухтарлы, Azerbaijan TB NGO Coalition

16. Питер Нгола, Wote Youth Development Projects CBO, Кения

17. Чарльз Квист, Carepal Foundation, Гана

18. Парвана Велиева, ОО "Sağlamlığa xidmət", Азербайджан

19. Чингиз Рамазанлы, TBpeople, "Towards TB Free Future", Азербайджан

20. Проф. д-р Зеки Кылычаслан, "İstanbul Verem Savaş Derneği", Турция

21. Д-р Шемсеттин Кюзеджи, президент Kirkuk Cultural Association, Турция

22. Абасс А. Камара, волонтер Общества Красного Креста Сьерра-Леоне

23. Мохмад Хусайн, правозащитник, официальный волонтёр Международной комиссии по правам человека (Швейцария), Джамму и Кашмир, Индия.

24. Корделия Адаму, Africa Environmental and Health Advancement Network, Нигерия

25. Жермен Мариус Хапи, дипломат, президент OSER Humanitarian, Швейцария/Камерун

26. Норман Кагисо Матитинг, TB People, Ботсвана

27. Нишант Чаван, независимый консультант по общественному здравоохранению, Индия

28. Филиз Дуяр Агча, Türk Toraks Derneği, TB Working Group, Турция

29. Хасим Абдул Халим, Департамент здравоохранения и благосостояния семьи, Индия

30. Кинц Эман, Stop TB Partnership Pakistan, Пакистан

31. Зишан Ахмад, Provincial TB Control (PTP), Пенджаб, Пакистан

32. Мохмад Хоссейн, Institute of Allergy and Clinical Immunology of Bangladesh (IACIB), Бангладеш".