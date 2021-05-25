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Заявление Оперативного штаба о паспортах COVID

Заявление Оперативного штаба о паспортах COVID Об этом будет сообщено дополнительно
Внутренняя политика
25 мая 2021 г. 13:25
Заявление Оперативного штаба о паспортах COVID
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"При наличии паспорта COVID, то есть одного из сертификатов, вам будет предоставлен доступ к спортивно-оздоровительным центрам. Первоначально эти паспорта будут применяться только при входе в центры спортивного здоровья".

Как сообщает Report, об этом 25 мая на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров заявил помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджана Шахмар Мовсумов.

"Но в будущем лицам с паспортом COVID будет разрешен доступ и в другие учреждения. Речь идет о концертах, театрах, свадьбах и других торжествах. Об этом будет сообщено дополнительно", - подчеркнул он.

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