Заявление омбудсмена в связи с 31-й годовщиной трагедии 20 Января

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила заявление в связи с 31-ой годовщиной трагедии 20 Января 1990-го года.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила заявление в связи с 31-ой годовщиной трагедии 20 Января 1990-го года.

Как сообщает Report, в тексте заявления говорится.

"Трагедия 20 января, совершённая 31 год назад в результате вероломной политики руководства СССР в отношении азербайджанского народа, запечатлена в памяти нашего народа как ночь Чёрного Января. Это также дата, демонстрирующая борьбу, непоколебимость и гордость нашего народа, готового пожертвовать жизнью в стремлении к своей свободе и независимости.

Поддержка со стороны руководства бывшего СССР усиливавшегося с 1987 года армянского сепаратизма, нарушения территориальной целостности нашей страны, этнической чистки по отношению к азербайджанцам на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, являющейся неотъемлемой частью Азербайджана, злонамеренного отношения к нашей стране, депортации азербайджанцев с исторических и этнических земель в Армении, пытки и насилие по отношению к согражданам, естественно, переполнили чашу терпения нашего народа.

Народ протестовал против лицемерной политики руководства СССР, требуя расследования и наказания преступлений, совершённых сепаратистами по отношению к азербайджанцам в Нагорном Карабахе и в Армении. Именно с целью подавить протесты нашего народа и воспрепятствовать движению Азербайджана по пути к независимости тогдашним руководством СССР была совершена резня 20 Января.

В результате организованной Комитетом государственной безопасности СССР диверсии с целью сокрытия от населения и мировой общественности информации о происходящем, за день до этого события был взорван энергоблок Азербайджанского государственного телевидения.

В ночь с 19-го на 20-е января 1990 года войска Советской Армии без предварительного объявления чрезвычайного положения были введены в Баку, Сумгаит и другие города и районы нашей страны, различными видами оружия ими было подвергнуто обстрелу мирное население. Вооружёнными формированиями были безжалостно убиты независимо от национальности, возраста и пола 168 безоружных гражданских лиц, в том числе дети, женщины и пожилые, в Баку и на других территориях получили ранения 744 мирных, безвинных людей, сотни людей пропали без вести, 841 человек был незаконно арестован. Во время этих событий вооружённому нападению подверглись и вывозившие раненых машины скорой медицинской помощи и врачи, в результате стали шехидами и получили ранения медицинские работники. В то же время, после объявления 20 января чрезвычайного положения погиб еще 21 человек.

Таким образом, были грубо нарушены нормы международного права, основные права человека, было совершено тяжкое преступление против человечности по отношению к нашему многонациональному народу, поднявшемуся на защиту свободы своей родины и своих прав.

21 января 1990 года наш Общенациональный лидер Гейдар Алиев в Москве выступил от имени азербайджанского народа в связи с этими кровавыми событиями с резким заявлением, в котором потребовал дать политическую оценку совершённой резне против нашего народа и наказания виновных.

Это ужасное преступление против человечности является грубым нарушением Всеобщей декларации прав человека ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и других международно-правовых документов. Согласно международному праву трагедия 20 Января должна быть квалифицирована как преступление против человечности. В соответствии со статьёй 7 Статута Международного уголовного суда истребление, насильственное исчезновение людей, преследование их по политическим, расовым, этническим, культурным, религиозным или гендерным мотивам, пытки, умышленное причинение приводящих к сильным страданиям болей или же тяжёлых телесных повреждений, другие бесчеловечные действия, наносящие серьёзный ущерб физическому или психическому состоянию, квалифицируются как преступление против человечности.

Трагедия 20 Января, совершённая Советской армией против нашего народа, не сломила его волю, а борьба за свободу привела к восстановлению независимости Азербайджана в 1991 году.

По инициативе Гейдара Алиева, в 1993 году по требованию народа второй раз пришедшего к руководству страной, Милли Меджлис Азербайджанской Республики провёл внеочередное заседание и дал политико-правовую оценку этому кровавому событию, дата 20 Января объявлена Днём всенародной скорби. Каждый год эту дату чтят сотни тысяч людей как день память шехидов.

Граждане Азербайджанской Республики, погибшие во время этой трагедии, соответствующим Указом Президента страны удостоены почётного звания "Шехид 20 Января", продолжается государственная помощь лицам, ставшим инвалидами во время событий 20 января 1990-го года.

Следует особо отметить, что в результате поддержки в то время руководителями Советского государства Армении, против Азербайджана совершены этническая чистка и геноцид, было оккупировано 20 процентов наших земель, с территории Армении, Нагорного Карабаха, являющегося неотъемлемой составной частью нашей страны, а также семи прилегающих районов были насильно изгнаны проживающие там азербайджанцы, были нарушены основные права около миллиона мирных жителей. Отказываясь от мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта мирным путём и стремясь оккупировать новые территории, в июле и августе 2020 года Армения совершила провокации в направлении позиций нашей армии, а в сентябре вновь нарушив режим прекращения огня, подвергла обстрелу позиции азербайджанской армии и гражданские населённые пункты. В результате многие военнослужащие и мирные жители были убиты и ранены, а гражданские объекты, в том числе жилые дома, были серьёзно повреждены. В ответ армия Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева 27 сентября 2020 года начала контрнаступательную операцию, нанося сокрушительные удары по оккупационной армии Армении, в короткие сроки освободив от оккупации большую часть наших территорий, а 10 ноября был подписан исторический документ, официально подтвердивший полное поражение Армении. Освобождением наших земель от оккупации и реализацией для сотен тысяч мирных жителей возможности вернуться на свои исконные земли были восстановлены их основные права.

Однако с сожалением хотелось бы отметить, что, несмотря на грубое нарушение международных правовых документов в результате злодеяний, совершённых против человечества, трагедия 20 Января, ставшая по своей сущности и масштабам одним из самых ужасных преступлений, совершённых в XX веке, до сих пор не получила международно-правовой оценки, организаторы и исполнители этой кровавой акции не понесли наказания.

Имеются достаточные правовые основания, чтобы квалифицировать события 20 января как одно из самых серьёзных международных преступлений против человечности и привлечь к уголовной ответственности совершивших эти зверства военнослужащих и тех, кто отдал им этот приказ, и в первую очередь, тогдашнее руководство советского государства.

Выражаем надежду, что трагедии 20 Января 1990 года в скором времени будет дана международно-правовая оценка и виновные в этом кровавом преступлении будут привлечены к ответственности.

Мы призываем международные организации и мировое сообщество дать правовую оценку этому преступлению, грубо нарушившему права человека и международные правовые нормы.

Заявление направлено генеральному секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН, верховному комиссару ООН по правам человека, верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет по правам человека ООН, руководителям ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, в Международный и Европейский Институты Омбудсменов, в Ассоциацию Омбудсменов Азии, в Организацию Исламского Сотрудничества и в Ассоциацию Омбудсменов государств-членов этой организации, в Независимую постоянную комиссию по правам человека Организации Исламского Сотрудничества, в Европейскую сеть Омбудсменов по правам детей, в Международное бюро мира, омбудсменам различных стран и в национальные институты прав человека, посольствам Азербайджанской Республики в зарубежных странах и зарубежных стран в нашей республике, диаспорским организациям Азербайджана".