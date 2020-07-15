Политические партии Азербайджана выступили с призывом к национальной солидарности

Мы призываем наш народ к солидарности, быть готовым в любой момент дать решительный отпор армянским агрессорам

Политические партии Азербайджана распространили заявление "О национальной солидарности политических партий в связи с продолжающейся агрессией Армении против Азербайджана и последними провокациями, совершенными армянами на Товузском направлении государственной границы".

Как сообщает Report, в тексте заявления говорится:

"12 июля вооруженные силы Армении, внезапно и коварно атаковав позиции Вооруженных сил Азербайджана на Товузском направлении государственной границы, совершили очередную военную провокацию. В результате неотложных и адекватных мер, предпринятых Азербайджанской армией, попытка армянской стороны была решительно предотвращена, врагу был дан достойный отпор. Армянская сторона понесла тяжелые потери и была отброшена назад.

13-14 июля армянские военнослужащие продолжили бои, также совершили попытки учинить провокации на других направлениях армяно-азербайджанской границы. В результате решительных ударов Вооруженных сил Азербайджана боевые ресурсы врага были расшатаны, уничтожены многочисленная военная техника и живая сила противника. К сожалению, наши Вооруженные силы, достойно ответившие врагу, также понесли потери. Однако зачинщики гибели наших славных военнослужащих, как и всегда, получили самые тяжелые наказания.

Да упокоит Аллах души наших шехидов!

Следует отметить, что несмотря на режим прекращения огня во имя недопущения кровавых столкновений, армянская сторона регулярно совершает кровавые провокации на линии соприкосновения и в приграничной зоне. Армянское руководство уже не в первый раз для того, чтобы избавиться от тяжелых проблем внутри страны, в решении которых оно беспомощно, совершает на границе или же линии соприкосновения грязные военные провокации. Для того, чтобы отвлечь внимание разгневанного народа, которое страдает от тяжелой эпидемиологической ситуации и социально-экономических проблем, диктаторский режим Пашиняна прибегает к военным провокациям, что является показателем того, что его политика ничем не отличается от прежних режимов армянской хунты.

Другими причинами, вынуждающими коварный армянский политический режим прибегнуть к таким опасным и кровавым методам, как совершение военных провокаций являются стремительно растущая мощь Азербайджана, его международный авторитет, военная мощь, успехи нашей дипломатии и, как логический результат этого, распознание мировым сообществом подлинной сущности пресловутой армянской политики, а также крах иллюзий Армении в отношении независимости Нагорного Карабаха.

Неслучайно, что очередная провокация армян была совершена за пределами Нагорно-Карабахского региона, являющегося зоной конфликта, в приграничной зоне, и это свидетельствует о коварных и грязных намерениях ее зачинщиков. Давно уже настало время, чтобы мировое сообщество, международные организации, в частности, Минская группа ОБСЕ, взявшая на себя миссию посредничества, предприняли самые действенные меры для усмирения армянских провокаций, сопровождающихся гибелью людей, которые носят цель эскалации напряженности, столкновения и угрозы войны в регионе. Мир должен, наконец, понять, что политическая власть Армении, организующая такие провокации, вот уже долгие годы представляет большую угрозу миру и стабильности в регионе.

Мы, политические партии Азербайджана, решительно поддерживаем политику, проводимую Верховным главнокомандующим, президентом Ильхамом Алиевым, по обеспечению территориальной целостности и безопасности населения, предотвращения всех видов армянского подстрекательства и провокаций, заявляем о тесной сплоченности вокруг главы государства.

Мы призываем наш народ к солидарности, быть готовым в любой момент дать решительный отпор армянским агрессорам, которые посягают на нашу Родину. Гордимся имеющей славную историю нашей армией, выражаем солидарность с ней. Мы заверяем уважаемого Президента и Верховного главнокомандующего в том, что каждый из нас является солдатом, всегда готовым к выполнению любых его приказов во имя защиты чести и достоинства нашей Родины".

1.Партия "Ени Азербайджан" - Али Ахмедов

2. АГ партия – Турал Аббаслы

3.Партия "Ана Ветен" - Фазаиль Агамалы

4.Партия "Айдынлар" - Гуламгусейн Алибейли

5.Партия "Азадлыг" - Ахмед Оруджев

6. Партия Свободных Республиканцев Азербайджана - Кямиль Сеидов

7. Азербайджанская демократическая партия - Сардар Джалалоглу

8. Партия демократического просвещения Азербайджана - Эльшан Мусаев

9. Народно-Демократическая партия Азербайджана - Рафик Турабхан

10. Коммунистическая партия Азербайджана - Гаджи Гаджиев

11. Либерально-демократическая партия Азербайджана - Фуад Алиев

12. Национально-демократическая партия Азербайджана - Туфан Керимов

13. Партия Национальной независимости Азербайджана - Арзухан Ализаде

14. Партия борцов Азербайджана - Агадур Муслимов

15. Партия «Альянс во имя Азербайджана» - Абуталыб Самедов

16. Партия республиканцев Азербайджана - Субут Асадов

17. Социал-демократическая партия Азербайджана - Араз Ализаде

18. Партия социального благоденствия Азербайджана - Асли Кязымова

19. Азербайджанская партия "Текамюль" - Тейюб Алиев

20. Азербайджанская партия "Умид" -Игбал Агазаде

21. Азербайджанская партия "Юрддаш" - Маис Сафарли

22. Партия "Единство" - Худадат Худиев

23. Партия "Беюк Азербайджан" - Эльшад Мусаев

24. Партия "Беюк Гуртулуш" - Фазиль Мустафа

25. Партия Единого Народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев

26. Республиканская народная партия - Бадраддин Гулиев

27. Партия "Демократический Азербайджан" - Алисахиб Гусейнов

28. Партия демократических реформ - Асим Моллазаде

29. Партия справедливости - Ильяс Исмаилов

30. Партия "Будущий Азербайджан" - Агасиф Шакироглу

31. Партия Классического Народного Фронта - Мирмахмуд Фаттаев

32. Партия "Горгуд" - Фирудин Керимов

33. Партия "Национальное демократическое достижение" - Осман Эфендиев

34. Партия "Движение национального возрождения" - Фарадж Гулиев

35. Партия "Национальный конгресс" - Ихтияр Ширинов

36. Партия "Национального единства" - Юнус Огуз

37. Партия "Муасир Мусават" - Хафиз Гаджиев

38.Независимая народная партия - Афлан Ибрагимов

39. Партия Единого национального единства Азербайджана - Гаджибаба Азимов

40. Партия "Вахдат" - Таир Керимли

41. Партия гражданского единства - Сабир Гаджиев

42. Партия гражданской солидарности - Сабир Рустамханлы

43. Партия "Новое время" - Муса Агаев.