Заявление МИД относительно граждан, оставшихся на границе с Россией

Глава пресс-службы Министерства иностранных дел, представитель Оперативного штаба при Кабинете министров Лейла Абдуллаева прокомментировала вопрос эвакуации в страну оставшихся в Республике Дагестан (РФ) граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, по ее словам, возвращение в страну граждан Азербайджана, оставшихся в других странах и столкнувшихся с трудностями в связи с текущей ситуацией, осуществляется поэтапно.

"За последний месяц из России эвакуированы около 1 000 граждан Азербайджана. Мы настоятельно просим оставшихся за границей наших граждан соблюдать правила, установленные в странах, где они на данный момент находятся", - подчеркнула Л.Абдуллаева.