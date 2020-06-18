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Заявление МИД относительно граждан, оставшихся на границе с Россией

Заявление МИД относительно граждан, оставшихся на границе с Россией

Глава пресс-службы Министерства иностранных дел, представитель Оперативного штаба при Кабинете министров Лейла Абдуллаева прокомментировала вопрос эвакуации в страну оставшихся в Республике Дагестан (РФ) граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, по ее словам, возвращение в страну граждан Азербайджана, оставшихся в других странах и столкнувшихся с трудностями в связи с текущей ситуацией, осуществляется поэтапно. 

"За последний месяц из России эвакуированы около 1 000 граждан Азербайджана. Мы настоятельно просим оставшихся за границей наших граждан соблюдать правила, установленные в странах, где они на данный момент находятся", - подчеркнула Л.Абдуллаева. 

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