Обнародованы обсужденные на встрече в Евлахе с представителями армянских жителей Карабаха вопросы

По приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики, 21 сентября 2023 года в городе Евлахе, Рамин Мамедов, назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями Карабаха, встретился представителями армянских жителей Карабаха Сергеем М

21 сентября 2023 года в городе Евлахе Рамин Мамедов, ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха, встретился представителями армянских жителей Карабаха Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном, прибывшими сюда по приглашению Администрации президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, информацию об этой распространила Администрация президента Азербайджана.

В ней принял участие руководитель от российской стороны совместного Российско-турецкого мониторингового центра контр-адмирал Олег Семенов.

На встрече, прошедшей в конструктивной и позитивной обстановке, были обсуждены вопросы реинтеграции, восстановления инфраструктуры и организации деятельности армянского населения Карабаха на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.

Рамин Мамедов представил планы по реинтеграции.

Также была подчеркнута необходимость скорейшей реализации вопросов, отраженных в историческом заявлении Министерства обороны Азербайджанской Республики от 20 сентября о прекращении антитеррористических мероприятий.

Представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана в контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера отметили особую потребность в топливе. В то же время они попросили оказать гуманитарную помощь, в том числе продовольственную.

На эту просьбу был дан положительный ответ. В частности, планируется в ближайшее время осуществить гуманитарную поддержку, а также обеспечить снабжение топливом для систем отопления детских садов и школ, потребностей скорой медицинской помощи и пожарной службы.

Достигнута договоренность о проведении очередной встречи.