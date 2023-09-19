АП: Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг

Администрация президента Азербайджанской Республики в связи с обращением незаконного режима, созданного и до сих пор поддерживаемого Арменией на территории Азербайджана, о “призыве к началу переговоров” , заявляет, что Администрация президента Азер

В связи с призывом незаконного режима, созданного и все еще поддерживаемого Арменией на территории Азербайджана, к «началу переговоров» Администрация Президента Азербайджанской Республики сообщает, что Администрация Президента Азербайджанской Республики несколько раз приглашала представителей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны, к диалогу с целью обсуждения вопросов реинтеграции. Но они каждый раз от этого отказывались.

Об сообщили Report в Администрации.

Администрация Президента Азербайджанской Республики заявляет о готовности к встрече в Евлахе с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны. Однако для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься.

В противном случае антитеррористические мероприятия будут продолжены до конца.