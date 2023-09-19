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АП: Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг

АП: Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг Администрация президента Азербайджанской Республики в связи с обращением незаконного режима, созданного и до сих пор поддерживаемого Арменией на территории Азербайджана, о “призыве к началу переговоров” , заявляет, что Администрация президента Азер
Внутренняя политика
19 сентября 2023 г. 18:44
АП: Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг

В связи с призывом незаконного режима, созданного и все еще поддерживаемого Арменией на территории Азербайджана, к «началу переговоров» Администрация Президента Азербайджанской Республики сообщает, что Администрация Президента Азербайджанской Республики несколько раз приглашала представителей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны, к диалогу с целью обсуждения вопросов реинтеграции. Но они каждый раз от этого отказывались.

Об сообщили Report в Администрации.

Администрация Президента Азербайджанской Республики заявляет о готовности к встрече в Евлахе с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны. Однако для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься.

В противном случае антитеррористические мероприятия будут продолжены до конца.

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Версия на английском языке To stop anti-terrorist measures, illegal Armenian armed groups must raise white flag
Версия на азербайджанском языке PA: "Antiterror tədbirlərinin dayandırılması üçün qanunsuz erməni silahlı dəstələri ağ bayraq qaldırmalı, qanunsuz rejim özünü buraxmalıdır"

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