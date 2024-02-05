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Завтра завершится предвыборная агитация кандидатов в президенты Азербайджана

Завтра завершится предвыборная агитация кандидатов в президенты Азербайджана Завтра завершится предвыборная агитация в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.
Внутренняя политика
5 февраля 2024 г. 07:36
Завтра завершится предвыборная агитация кандидатов в президенты Азербайджана

Завтра завершится предвыборная агитация в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает Report, 6 февраля в 08:00 агитационный период будет завершен.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. В выборах будут участвовать 7 кандидатов. Процесс регистрации кандидатов в президенты завершился 9 января. В выборах будут участвовать 7 кандидатов.

Кандидатами на пост Президента являются:

1. Кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев;

2. Независимый кандидат Захид Орудж;

3. Кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев;

4. Кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа;

5. Кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев;

6. Кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев

7. Независимый кандидат Фуад Алиев.

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