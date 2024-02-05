Завтра завершится предвыборная агитация кандидатов в президенты Азербайджана

Завтра завершится предвыборная агитация в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.
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Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. В выборах будут участвовать 7 кандидатов. Процесс регистрации кандидатов в президенты завершился 9 января. В выборах будут участвовать 7 кандидатов.
Кандидатами на пост Президента являются:
1. Кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев;
2. Независимый кандидат Захид Орудж;
3. Кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев;
4. Кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа;
5. Кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев;
6. Кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев
7. Независимый кандидат Фуад Алиев.