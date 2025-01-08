Муниципальные выборы 2025: Списки избирателей в воинских частях и СИЗО будут утверждены завтра

Завтра завершается уточнение списков избирателей на избирательных участках, созданных на территории воинских частей, СИЗО и пенитенциарных учреждений для муниципальных выборов.

В Азербайджане в рамках подготовки в муниципальным выборам завтра завершится процесс уточнения списков избирателей на участках, созданных на территории воинских частей, СИЗО и исправительных учреждений.

Как сообщает Report, согласно Избирательному кодексу страны, уточнение списков должно быть завершено не позднее, чем за 20 дней до дня голосования.

В соответствии с календарным планом ЦИК по подготовке к муниципальным выборам, крайний срок истекает завтра, 9 января 2025 года.

Напомним, муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января.