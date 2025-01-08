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Завтра завершается срок передачи протоколов голосования окружным избирательным комиссиям

Завтра завершается срок передачи протоколов голосования окружным избирательным комиссиям Завтра завершается срок передачи Центральной избирательной комиссией (ЦИК) протоколов голосования в окружные избирательные комиссии (ОИК).
Внутренняя политика
8 января 2025 г. 10:14
Завтра завершается срок передачи протоколов голосования окружным избирательным комиссиям

Завтра завершается срок передачи Центральной избирательной комиссией (ЦИК) протоколов голосования в окружные избирательные комиссии (ОИК).

Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике".

Согласно Избирательному кодексу, протоколы должны быть переданы в ОИК не позднее чем за 20 дней до дня голосования.

Согласно календарному плану, этот срок истекает 9 января 2025 года.

Отметим, что очередные муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı səsvermə protokollarının DSK-lara verilməsi sabah başa çatır

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