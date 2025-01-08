Завтра завершается срок передачи протоколов голосования окружным избирательным комиссиям

Завтра завершается срок передачи Центральной избирательной комиссией (ЦИК) протоколов голосования в окружные избирательные комиссии (ОИК).

Завтра завершается срок передачи Центральной избирательной комиссией (ЦИК) протоколов голосования в окружные избирательные комиссии (ОИК).

Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике".

Согласно Избирательному кодексу, протоколы должны быть переданы в ОИК не позднее чем за 20 дней до дня голосования.

Согласно календарному плану, этот срок истекает 9 января 2025 года.

Отметим, что очередные муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года.