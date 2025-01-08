Завтра истекает срок приема документов для exit-poll на муниципальных выборах

Завтра истекает срок приема документов для аккредитации организаций, планирующих провести exit-poll на муниципальных выборах.

Завтра истекает срок приема документов для аккредитации организаций, планирующих провести exit-poll на муниципальных выборах.

Как сообщает Report, это отражено в календарном плане ЦИК по подготовке к муниципальным выборам.

Согласно Избирательному кодексу, документы необходимо подать в Центральную избирательную комиссию не позднее чем за 20 дней до дня голосования.

По календарному плану этот срок истекает 9 января 2025 года.

Отметим, что муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года.