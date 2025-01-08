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Завтра истекает срок приема документов для exit-poll на муниципальных выборах

Завтра истекает срок приема документов для exit-poll на муниципальных выборах Завтра истекает срок приема документов для аккредитации организаций, планирующих провести exit-poll на муниципальных выборах.
Внутренняя политика
8 января 2025 г. 09:37
Завтра истекает срок приема документов для exit-poll на муниципальных выборах

Завтра истекает срок приема документов для аккредитации организаций, планирующих провести exit-poll на муниципальных выборах.

Как сообщает Report, это отражено в календарном плане ЦИК по подготовке к муниципальным выборам.

Согласно Избирательному кодексу, документы необходимо подать в Центральную избирательную комиссию не позднее чем за 20 дней до дня голосования.

По календарному плану этот срок истекает 9 января 2025 года.

Отметим, что муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Bələdiyyə seçkilərində “exit-poll” keçirilməsi üçün sənədlərin qəbulu müddəti sabah başa çatır

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