Завтра в горных районах Азербайджана выпадет снег

Погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменно-облачными, временами пасмурными, преимущественно без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная погода, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, но ночью и утром местами на полуострове возможен моросящий дождь. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове днем и ночью 4-6° тепла. Атмосферное давление понизится с 777 мм до 775 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана ожидаются временами дожди, в горах – снег, в северных и восточных районах осадки будут интенсивными. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем 6-9° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.