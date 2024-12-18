Завтра в ЦИК пройдет заседание рабочих групп, созданных в связи с муниципальными выборами

Завтра в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) состоится заседание рабочих групп, созданных в связи с муниципальными выборами.

Завтра в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) состоится заседание рабочих групп, созданных в связи с муниципальными выборами.

Как сообщает Report, об этом было объявлено на сегодняшнем заседании комиссии.

По представлению заместителя председателя ЦИК Ровзата Гасымова, в рамках продолжения просветительской программы будет проведен семинар для членов рабочих групп в составе окружных избирательных комиссий, занимающихся проверкой подписных листов и других документов, представленных кандидатами.

"Муниципальные выборы пройдут в 118 избирательных округах. До настоящего времени сменилось 12 процентов членов окружных избирательных комиссий", - сказал Гасымов.