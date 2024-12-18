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Завтра в ЦИК пройдет заседание рабочих групп, созданных в связи с муниципальными выборами

Завтра в ЦИК пройдет заседание рабочих групп, созданных в связи с муниципальными выборами Завтра в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) состоится заседание рабочих групп, созданных в связи с муниципальными выборами.
Внутренняя политика
18 декабря 2024 г. 17:07
Завтра в ЦИК пройдет заседание рабочих групп, созданных в связи с муниципальными выборами

Завтра в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) состоится заседание рабочих групп, созданных в связи с муниципальными выборами.

Как сообщает Report, об этом было объявлено на сегодняшнем заседании комиссии.

По представлению заместителя председателя ЦИК Ровзата Гасымова, в рамках продолжения просветительской программы будет проведен семинар для членов рабочих групп в составе окружных избирательных комиссий, занимающихся проверкой подписных листов и других документов, представленных кандидатами.

"Муниципальные выборы пройдут в 118 избирательных округах. До настоящего времени сменилось 12 процентов членов окружных избирательных комиссий", - сказал Гасымов.

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Версия на азербайджанском языке Sabah MSK-da bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar yaradılan işçi qrupların iclası keçiriləcək

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