Завтра в Баку проведут масштабную дезинфекцию

Жителей просят не выходить на улицу без надобности

Учитывая резкий рост числа инфицированных COVID-19, в субботу с привлечением сотрудников коммунальных служб и специальной техники будет проведена дополнительная усиленная дезинфекция с использованием специальных химических веществ на главных улицах, проспектах и дорогах Баку.

Об этом Report сообщили в коммунальных структурах столицы.

В связи с этим, учитывая определенную токсичность используемых веществ, жителей просят не выходить на улицу в указанный день, если не возникнет острой необходимости.