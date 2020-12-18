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Завтра в Баку проведут масштабную дезинфекцию

Завтра в Баку проведут масштабную дезинфекцию Жителей просят не выходить на улицу без надобности
Внутренняя политика
18 декабря 2020 г. 10:17
Завтра в Баку проведут масштабную дезинфекцию
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Учитывая резкий рост числа инфицированных COVID-19, в субботу с привлечением сотрудников коммунальных служб и специальной техники будет проведена дополнительная усиленная дезинфекция с использованием специальных химических веществ на главных улицах, проспектах и дорогах Баку.

Об этом Report сообщили в коммунальных структурах столицы.

В связи с этим, учитывая определенную токсичность используемых веществ, жителей просят не выходить на улицу в указанный день, если не возникнет острой необходимости.

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Версия на азербайджанском языке Sabah paytaxtda növbəti gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılacaq

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