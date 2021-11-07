Завтра в Баку пройдет масштабное шествие по случаю Дня Победы

Завтра в Баку состоится масштабное шествие по случаю первой годовщины великой победы Азербайджана в Отечественной войне - Дня Победы 8 ноября.

Завтра в Баку состоится масштабное шествие по случаю первой годовщины великой победы Азербайджана в Отечественной войне - Дня Победы 8 ноября.

Как сообщает Report, акция начнется 8 ноября в районе Азнефти и завершится в Парке военных трофеев.

Подготовка к Дню Победы в Баку близится к завершению. Улицы и проспекты столицы, балконы домов украшены флагами.

В целях обеспечения безопасности в связи с мероприятиями, которые пройдут в День Победы, на некоторых улицах и проспектах будет ограничено движение всех видов транспорта.

Ограничение будет действовать с 07:00 утра до окончания запланированного шествия, которое начнется от Площади флага и завершится у Парка Победы. В связи с мероприятием изменяются направления движения автомобилей по кругу “Азнефть”, проспекту Нефтчиляр, улицам Ковкаб Сафаралиевой, Расула Рзы, Юсифа Сафарова, Истиглалийят, проспектам Азадлыг, Бюльбюля, бульвару Аг Шехер.

Проезд автомобилей будет возможен по внутренним улицам поселка Баилово, улицам Мехти Гусейна, Теймура Эльчина и проспекту Парламента.

В этот знаменательный день состоится музыкальный фейерверк, который начнется в 21:10 на Приморском бульваре под музыку известных азербайджанских композиторов.

Отметим, что согласно распоряжению "Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике", подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года, 8 ноября отмечается в Азербайджане как День Победы.