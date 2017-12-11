Завтра в Баку будет ограничено движение на некоторых улицах и проспектах

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Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Завтра, 12 декабря, с целью почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева будет ограничено движение на проспекте Парламента, на всех улицах и проспектах в направлении Аллеи почетного захоронения.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции ГУП города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Он отметил, что с целью обеспечения безопасности посетителей, обеспечения беспрерывности и безопасности движения с начала и до конца мероприятия, т.е. с 7:00 и до полного его завершения, будет изменено направление движения транспортных средств на пересечении улицы Микаила Мушфига и проспекта Гусейна Джавида, пересечении круга Микаила Мушфига и проспекта Метбуат, на улице Мехти Гусейна – близ здания Телетеатра и проспекте Парламента, других улицах и проспектах – параллельных проспекту Парламента улицах Аббасгулу Аббасзаде и Иззета Набиева.

Владельцев автомобилей и водителей, намеревающихся ехать по проспекту Парламента и пересекающимся с ним улицам и дорогам, просят отдать предпочтение заранее запланированным альтернативным дорогам, воспользоваться дорогами в направлении пересекающейся с проспектом Метбуат третьей кольцевой дорогой и Бадамдару - по Баилу и 20-му участку.

"Доводим до внимания, чтобы в названных направлениях по возможности меньше пользовались личными автомобилями, предпочитали общественный транспорт", - добавил В. Асадов.