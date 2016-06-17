Завтра в Азербайджане состоятся повторные выборы

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Завтра состоятся повторные выборы в Милли Меджлис Азербайджана по Агдашскому избирательному округу №90.

Как сообщает Report, голосование начнется 18 июня в 08:00 и завершится в 19:00.

По указанному избирательному округу зарегистрировано 7 кандидатов, один из которых - Джавид Османов представляет правящую Партию "Ени Азербайджан". Он является председателем Агдашской районной организации партии. Из данного округа также баллотируется председатель партии "Умид" Игбал Агазаде. Остальные кандидаты - независимые.

Во 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 17, 20 и 21 участках Агдашского избирательного округа №90 установлены веб-камеры.

В общей сложности за выборами будут наблюдать более 500 местных наблюдателей.

Кроме того, в качестве наблюдателей выступят вошедшие в делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) депутат Алан Дестекс (Alain Destexhe) и сопредседатели Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану, австрийский депутат Штефан Шеннах (Stefan Schennach) и румынский депутат Цезарь Флорин Преда (Cezar Florin Preda). В Центризбиркоме в качестве наблюдателей в целом прошли регистрацию 5 человек, представляющих ПАСЕ.

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане состоялись 1 ноября 2015 года. 17 ноября было принято решение об аннулировании результатов выборов по Агдашскому избирательному округу №90. Решение было принято на основе обращения других зарегистрированных по данному округу кандидатов. По указанному округу лидировал депутат Милли Меджлиса IV созыва, председатель Наблюдательного совета AGBank Чингиз Асадуллаев.

Затем президентом Ильхамом Алиевым было подписано распоряжение о проведении 18 июня 2016 года повторных выборов в Милли Меджлис Азербайджана по Агдашскому избирательному округу №90.