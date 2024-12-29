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Завтра в Азербайджане начинаются семидневные праздничные каникулы

Завтра в Азербайджане начинаются семидневные праздничные каникулы С завтрашнего дня в Азербайджане начинаются семидневные праздничные каникулы.
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 09:51
Завтра в Азербайджане начинаются семидневные праздничные каникулы

С завтрашнего дня в Азербайджане начинаются семидневные праздничные каникулы.

Как сообщает Report, 31 декабря в стране отмечается День солидарности азербайджанцев всего мира и Новый год.

Согласно постановлению Кабинета министров, в целях обеспечения очередности рабочих и выходных дней рабочие дни 30 декабря 2024 года и 3 января 2025 года переставлены местами с выходными днями 28 и 29 декабря 2024 года.

Таким образом, в Новом году в Азербайджане 7 дней подряд - 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 (суббота-воскресенье) января являются нерабочими днями.

Первый рабочий день после праздничных выходных придется на 6 января.

Кроме того, в связи с каникулами первый учебный день после праздников в образовательных учреждениях с пятидневной рабочей неделей будет 6 января, а в общеобразовательных учреждениях с шестидневной рабочей неделей - 4 января 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Sabahdan Azərbaycanda yeddigünlük bayram tətili başlayır

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