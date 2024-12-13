Завтра стартует прием заявок в общественный совет Госкомитета по работе с религиозными образованиями

Государственный комитет по работе с религиозными образованиями объявил о начале процесса приема заявок от кандидатов для формирования нового состава общественного совета при ведомстве.

Государственный комитет по работе с религиозными образованиями объявил о начале процесса приема заявок от кандидатов для формирования нового состава общественного совета при ведомстве.

Как сообщили Report в Госкомитете, цель данного процесса – обеспечить участие граждан и институтов гражданского общества в принятии правовых актов по направлениям деятельности и организации общественного контроля за деятельностью комитета.

Создана специальная избирательная комиссия для организации выборов в общественный совет.

Процесс выдвижения кандидатур стартует 14 декабря. Желающие принять участие должны до 14 января 2025 года лично представить документы в Госкомитет или отправить на электронную почту [email protected].