ПЕА завтра утвердит кандидата на внеочередных президентских выборах

Расширенное заседание правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) состоится завтра, 15 декабря.
Как сообщает Report, мероприятие пройдет в Центре Гейдара Алиева и начнется в 10:00.
Ожидается, что на заседании будет определен кандидат от правящей партии на внеочередных президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.
Ранее 12 декабря заместитель председателя ПЕА, руководитель центрального аппарата Тахир Будагов заявил журналистам, что партия выдвинет кандидатуру президента Ильхама Алиева.
7 декабря президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов в Азербайджане.