ПЕА завтра утвердит кандидата на внеочередных президентских выборах

Расширенное заседание правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) состоится завтра, 15 декабря.

Расширенное заседание правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) состоится завтра, 15 декабря.

Как сообщает Report, мероприятие пройдет в Центре Гейдара Алиева и начнется в 10:00.

Ожидается, что на заседании будет определен кандидат от правящей партии на внеочередных президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.

Ранее 12 декабря заместитель председателя ПЕА, руководитель центрального аппарата Тахир Будагов заявил журналистам, что партия выдвинет кандидатуру президента Ильхама Алиева.

7 декабря президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов в Азербайджане.