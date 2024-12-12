Завтра в село Баллыджа Ходжалинского района поедет первая группа возвращенцев

Первое переселение в село Баллыджа Ходжалинского района состоится 13 декабря.

Первая группа бывших вынужденных переселенцев отправится 13 декабря в родное село Баллыджа Ходжалинского района, покинутое более 30 лет назад.

Как сообщает Report, на первом этапе в село будут переселены временно проживающие в общежитиях, санаториях, бывших пионерских лагерях, недостроенных зданиях и административных зданиях в различных районах республики.

Отметим, что село Баллыджа находилось под оккупацией Армении с 1992 года. Оно было освобождено в ходе локальной 23-часовой антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября 2023 года.