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Завтра в село Баллыджа Ходжалинского района поедет первая группа возвращенцев

Завтра в село Баллыджа Ходжалинского района поедет первая группа возвращенцев Первое переселение в село Баллыджа Ходжалинского района состоится 13 декабря.
Внутренняя политика
12 декабря 2024 г. 15:29
Завтра в село Баллыджа Ходжалинского района поедет первая группа возвращенцев

Первая группа бывших вынужденных переселенцев отправится 13 декабря в родное село Баллыджа Ходжалинского района, покинутое более 30 лет назад.

Как сообщает Report, на первом этапе в село будут переселены временно проживающие в общежитиях, санаториях, бывших пионерских лагерях, недостроенных зданиях и административных зданиях в различных районах республики.

Отметим, что село Баллыджа находилось под оккупацией Армении с 1992 года. Оно было освобождено в ходе локальной 23-часовой антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября 2023 года.

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