Завтра состоится инаугурация президента Ильхама Алиева, Кабмин уйдет в отставку

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ 18 апреля состоится церемония инаугурации победившего на президентских выборах 11 апреля Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя – исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

Он отметил, что по завершении инаугурации Кабинет министров подаст в отставку.

Сегодня состоялся суд по специальному конституционному производству в связи с проверкой документов, представленных в Конституционный суд Центральной избирательной комиссией в связи с выборами президента Азербайджана, и подтверждением итогов выборов. Конституционный суд официально объявил информацию о результатах выборов президента АР и избрании президентом Ильхама Алиева.

Отметим, что согласно 103-й статье Конституции (присяга лица, избранного президентом Азербайджанской Республики), избранное президентом Азербайджана лицо в течение 3 дней с объявления результатов выборов в присутствии судей Конституционного суда приносит следующую присягу: "Исполняя полномочия президента Азербайджанской Республики, я клянусь следовать Конституции Азербайджанской Республики, сохранять независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу".

С момента инаугурации президент АР считается приступившим к исполнению своих обязанностей.

Напомним, что согласно результатам прошедших 11 апреля выборов, кандидат от партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал 86,02% голосов, кандидат от Партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрет Гасангулиев - 3,02%, самовыдвиженец Захид Орудж - 3,12%, кандидат от Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу - 3,03%, кандидат от Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде - 1,38%, кандидат от Партии Современный Мусават Хафиз Гаджиев - 1,52%, кандидат от Партии Движение национального возрождения Фарадж Гулиев - 1,17%, кандидат от "Инициативной группы фронтовиков" Рази Нуруллаев - 0,74% голосов.