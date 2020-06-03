Завтра премьер-министр объявит детали ограничений на выходные

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), эксперты, инфекционисты обратились в Оперативный штаб при Кабинете министров в связи со сложившейся ситуацией.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

"Возможно введение с вечера пятницы по утренние часы понедельника полного ограничения движения, а также движения частных автомобилей, закрытия магазинов и создания режима, в котором передвижение будет полностью ограничено. По этому поводу завтра будет обращено к главе Оперативного штаба, премьер-министру Али Асадову. В своем выступлении премьер-министр подробно коснется этих вопросов", - сказал он.