​Завтра начнется агитационная кампания кандидатов на повторные выборы по Агдашскому избирательному округу №90

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ С 26-го мая начнется агитационная кампании кандидатов, зарегистрированных на повторные выборы по Агдашскому избирательному округу №90.

Как сообщает Report, предвыборной агитацией могут заниматься зарегистрированные кандидаты, их полномочные представители и адвокаты, политические партии, кандидаты которых зарегистрированы, блоки политических партий, их полномочные представители и адвокаты.

Согласно календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов по Агдашскому избирательному округу №90 Милли меджлиса V созыва, агитация начнется 26 мая, за 23 дня до голосования и будет приостановлена за 24 часа до начала голосования (17 июня в 08:00).

Отметим, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 18 июня 2016 года повторных выборов в Милли Меджлис Азербайджана по Агдашскому избирательному округу №90.

Напомним, что на основе обращения зарегистрированных по Агдашскому избирательному округу №90 кандидатов, на заседании ЦИК 17 ноября были аннулированы результаты выборов по данному округу. Лидером по округу №90 стал депутат Милли Меджлиса IV созыва, председатель Наблюдательного совета AGBank Чингиз Асадуллаев.