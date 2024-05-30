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Завтра на территории заповедника "Гала" стартует фестиваль Qala Etno Fest

Завтра на территории заповедника "Гала" стартует фестиваль Qala Etno Fest На территории Государственного историко-этнографического заповедника “Гала" 31 мая стартует фестиваль Qala Etno Fest.
Внутренняя политика
30 мая 2024 г. 16:41
Завтра на территории заповедника Гала стартует фестиваль Qala Etno Fest

На территории Государственного историко-этнографического заповедника “Гала" 31 мая стартует фестиваль Qala Etno Fest.

Об этом Report сообщили в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", выступающем в качестве организатора фестиваля.

Фестиваль продлится три дня, на территории заповедника будут организованы интерактивные мероприятия, выставки, мастер-классы и соревнования для взрослых и детей, отражающие древние этнические традиции азербайджанского народа. Также в рамках фестиваля состоится открытие этно-рынка и выставки "Гала – исторические кадры".

Любители традиционных и этнических видов спорта получат возможность поучаствовать в стрельбе из лука, а также в настольных играх, таких как нарды, шахматы и шашки.

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