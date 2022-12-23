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Завтра на бакинском бульваре начнутся развлекательные новогодние программы

Завтра на бакинском бульваре начнутся развлекательные новогодние программы Администрация Приморского бульвара Баку завершает подготовку к новогодним празднествам в Приморском национальном парке.
Внутренняя политика
23 декабря 2022 г. 12:14
Завтра на бакинском бульваре начнутся развлекательные новогодние программы

Администрация Приморского бульвара Баку завершает подготовку к новогодним празднествам в Приморском национальном парке.

Как сообщает Report, территория бульвара украшена гирляндами и новогодними символами для создания праздничной атмосферы.

С 24 декабря на территории "Старого бульвара" будут организованы развлекательные и музыкальные программы для обеспечения досуга детей.

Развлекательные программы, организованные администрацией Приморского национального парка, будут продолжены до 8 января 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Sabahdan bulvarda Yeni illə bağlı əyləncəli-musiqili proqramlar başlayır

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