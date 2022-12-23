Завтра на бакинском бульваре начнутся развлекательные новогодние программы

Администрация Приморского бульвара Баку завершает подготовку к новогодним празднествам в Приморском национальном парке.

Администрация Приморского бульвара Баку завершает подготовку к новогодним празднествам в Приморском национальном парке.

Как сообщает Report, территория бульвара украшена гирляндами и новогодними символами для создания праздничной атмосферы.

С 24 декабря на территории "Старого бульвара" будут организованы развлекательные и музыкальные программы для обеспечения досуга детей.

Развлекательные программы, организованные администрацией Приморского национального парка, будут продолжены до 8 января 2023 года.