Завтра короткий рабочий день, 11 апреля объявлено нерабочим днем

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В связи с выборами президента Азербайджанской Республики завтра, 10 апреля, короткий рабочий день.

Об этом заявил Report заведующий отделом по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Эльман Бабаев.

Он отметил, что согласно статье 108 Трудового кодекса, за исключением случаев, предусмотренных статьями 91, 92 и 93 (сокращенное рабочее время, установленное в связи с условиями труда) настоящего Кодекса, на оставшихся рабочих местах в преддверии выборов рабочее время сокращается на один час, вне зависимости от количества рабочих дней в неделе.

Завотделом напомнил, что в связи с назначением выборов президента Азербайджанской Республики на 11 апреля 2018 года внесены соответствующие изменения в "Нормы рабочего времени на 2018 год" и "Производственный календарь на 2018 год" и 11 апреля в связи с выборами объявлено нерабочим днем.